Министр обороны Великобритании заявил, что Украина имеет законное право атаковать логистику на территории рф

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Уоллес поддержал право Украины на использование вооружений, поставленных ей странами Запада, для нанесения ударов непосредственно по территории россии.

Об том пишет The Guardian.

– Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в своих границах, а потом другая страна решила нарушить эти границы и ввести в свою страну 130 000 военнослужащих. Это положило начало войне между Украиной и россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны, – сказал Уоллес.

По его словам, атаки объектов в самой рф со стороны ВСУ будут расценены Лондоном как вполне законный ответ на российскую военную агрессию.

Он добавил, что «совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь россии, чтобы нарушить логистику».

Напомним, что ранее спецслужбы оккупантов приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ.

Как известно, в пограничных районах России произошло уже несколько «терактов», в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.