Президент Молдовы собирает Совбез из-за ситуации в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду созывает на заседание Высший совет безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба молдавского президента.

«Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе. Высший совет безопасности соберется в 13.00 в Президентуре», – говорится в сообщении.

После заседания, в 15.00, Майя Санду проведет пресс-конференцию.

Отметим, что власти непризнанной «Приднестровской молдавской республике» заявили, что на подконтрольной им территории зафиксировано уже три «теракта», в результате чего пострадали здание МГБ, территория воинской части в селе Парканы и вышка радиотелецентра. Власти так называемой «ПМР» объявили «красный уровень террористической опасности» и привели своих силовиков в усиленную готовность.

Служба информации и безопасности Молдовы после серии взрывов в Приднестровье заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране и призвала граждан не доверять сообщениям из непонятных источников.

Тем временем на выезде из непризнанного Приднестровья на подконтрольную молдавскому правительству территорию образовались автомобильные очереди.

Напомним, что в ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.