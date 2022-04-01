«С кем-то о чем-то договариваются, устанавливают свои правила»: Ким рассказал, как рашисты ведут себя на оккупированных территориях Николаевщины

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, как оккупанты ведут себя в Николаевской области.

Об этом он рассказал в комментарии «Радио НВ».

На вопрос о том, как оккупанты ведут себя на территориях в области и что делают коллаборанты, Ким ответил, что ситуация неоднозначная.

— Все это происходит одновременно, потому что все на грани, и никто не знает, что будет дальше. Коллаборанты не могут там что-то сказать, и мы никого там не бросим. Но сейчас платежи идут через Государственное казначейство Украины, чтобы выплачивать зарплату на оккупированной территории, - сказал глава ОВА.

Оценку коллаборантам Ким дать отказался, поскольку не у всех понятны мотивы их сотрудничества с оккупантами.

— У них очень спорная риторика. Но я не могу пока дать финальную оценку их действиям. Либо люди пытаются, чтобы у них были гуманитарные все вещи, лекарства и все остальное, либо они планируют там быть и при россиянах. Я не буду давать оценку их действиям, потому что нам нужно поставлять туда гуманитарную помощь и вывозить оттуда людей. Пока что так, - отметил Виталий Ким.

Сами же оккупанты, по словам Кима, ведут себя по-разному – кто-то старается быть осторожным, кто-то ведет себя соответственно своему характеру.

— Ведут себя осторожнее. С кем-то о чем-то договариваются, устанавливают свои правила. Но все равно они оккупанты. И ведут себя под настроение — кто-то вежливый, кто-то г**но. Ведут себя по-разному, нельзя сказать, что все однородно. Они нас боятся. Они понимают, что могут отступать, что могут попасть в плен. И поэтому ведут себя скромнее, скажем так, - добавил Ким.

Напомним, враг накапливает силу и технику для вторжению в Николаев, поэтому городская власть готовит город к обороне.