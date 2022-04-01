Ракетный удар в Одессе унес жизнь известной спортсменки и ее супруга — пара ждала пополнения в семье

Ракетный удар по жилому дому в Одессе унес жизни семерых человек, среди которых оказался трехмесячный ребенок. Недавно стало известно, что в результате атаки погибла и молодая пара — вице чемпионка Южного региона по бодибилдингу Людмила Черновецкая и ее муж Богдан.

Данную информацию подтвердил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает интернет-журнал NikLife.

Подруга погибших Вероника Кас на своей странице в Instagram отметила, что пара ждала пополнения в семье — спортсменка была беременна. Они проживали на 4 этаже многоэтажки.

«В одну секунду мы потеряли вас….. Моя дорогая и милая девочка!!! Какая же вы были чудесная , светлая и добрая семья . Вы ждали ребёнка и жизнь только начиналась …… России нет прощения! Нет слов чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы ! Это боль и потеря , которую не возместить ничем и никогда! Нет смысла задавать вопрос, как российским властям с этим жить, жить , забирая жизни других, уничтожая судьбы… Живут ЛЮДИ! А НЕЛЮДИ — вымышленная раса… Которой никогда не понять, не прочувствовать и не осознать всего ужаса , который она творит на этой Земле! Мила , Богдан ! Я обнимаю вас… Вы в моём сердце навсегда 23.04.2022», — написала подруга погибших.

Издание отмечает, что тела Людмилы и Богдана так и не были найдены, так как эпицентр взрыва ракеты находился именно на 4 этаже здания.

Как известно, 23 апреля российские оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами по Одессе, в частности по жилым домам. В результате ракетных ударов погибли 8 человек, в том числе трехмесячная девочка.

Также напомним, как жители разрушенной одесской многоэтажки рассказали о пережитом и о том, как им удалось выбраться из разрушенного здания.