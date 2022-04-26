В рф пытаются пополнить потери живой силы, предлагая контрактникам огромные зарплаты и возможность мародерить

В россии армию пополняют за счет контрактникам, которым предлагают большие зарплаты и возможность воровать в Украине.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что российское командование всяческими методами пытается привлечь россиян к прохождению военной службы по контракту.

Если во временно оккупированных районах Украины происходит принудительная мобилизация мужчин и отправка их на смерть, то в центральных регионах страны-оккупанта в службу по контракту заманивают обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного грабежа и мародерства.

По данным военной разведки Украины, только в Центральном военном округе россии за период январь – апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы.

«Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность русской души… возможность заработать на смерти родных», - добавили в сообщении.

Напомним, после поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана черноморского флота россии «москва», началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота. На этот раз арестовали командующего черноморским флотом Игоря Осипова и начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергей Пинчука.