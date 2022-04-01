Личный палач Кадырова стал Героем россии - путин удостоил его за геноцид Мариуполя

Президент страны-агрессора путин присвоил звание Героя россии депутату Госдумы Адаму Делимханову за геноцид украинского народа в Мариуполе. Известно, что российский убийца «контролирует ситуацию» в украинском городе и «выезжает на точки соприкосновения».

Указ путина датирован 26 апреля.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины...», — говорится в документе.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказывал в сети, что награжденный Делихманов «лично контролирует ситуацию в Мариуполе и выезжает на точки столкновения». По его словам, депутат «не отсиживается в безопасных местах».

Также Делимханов часто появляется на видео с чеченскими бойцами в Мариуполе, которые публикует Кадыров.

«Герой» непосредственно принимает участие в издевательствах и убийствах мирных жителей Мариуполя, депортации их в рф.

Между тем, так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин основал «медаль» «За освобождение Мариуполя» и показал, как она выглядит.

Стоит отметить, что Делихманов – не первый российский убийца, которому присвоили звание «героя». Одним из первых с начала полномасштабного вторжения в Украину путин посмертно наградил 25-летнего Нурмагомеда Гаджимагомедова, тогда российская сторона впервые признала потери со своей стороны. При этом этот захватчик геройствовал недолго – погиб 24 февраля.