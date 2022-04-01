ГБР по делу о незаконном импорте нефтепродуктов компаниями сферы влияния Медведчука сообщило о подозрении еще 10 таможенникам – сумма убытков увеличилась втрое

Сотрудники Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении еще десяти работникам таможенного поста «Мукачево» Закарпатской таможни. Из-за содействия должностных лиц компаниям подконтрольным Виктору Медведчуку, государственный бюджет потерял более 24 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, недавно ГБР сообщило о подозрении трем работникам этого таможенного поста . Тогда сумму ущерба оценивали в 7,8 миллионов гривен .

По данным следствия, в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты - легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не подакцизный товар.

При таможенном оформлении должностные лица таможни «не замечали» подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен.

Работники таможенного поста подозреваются ГБР в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам (часть 2 статьи 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее в Украине ввели санкции против кума президента рф Виктора Медведчука и отобрали у связанных с ним компаний трубопровод, по которому в Украине поставляли нефтепродукты. Также закрыли сеть АЗС Glusco, которая принадлежит одному из соратников Виктора Медведчука, гражданину Израиля Нисана Моисееву.

Моисеев владеет компанией Proton Energy, которая поставляет в Украину нефтепродукты Роснефти и 1 апреля перестала поставлять в Украину дизеля и автогаза из России. В 2020 году компания поставила на внутренний рынок 1,74 миллиона тонн дизеля и 443 тысяч тонн сжиженного газа. Это около 22% от потребления в стране в течение года.

Кроме этого, ранее СБУ и налоговая проводили масштабные обыски в сети АЗС Glusco по делу о неуплате 240 миллионов гривен налогов.