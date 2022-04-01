«Ежедневно доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор»: Морпехи 36-й бригады из Javelin уничтожили БМП и два танка

Украинские морпехи из 501-го отдельного батальона морской пехоты продолжают охоту на рашистскую технику. На этот раз добычей для расчета ПТРК «Джавелин» стали два танка и один БМП-3 российских фашистов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.