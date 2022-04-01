«Ежедневно доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор»: Морпехи 36-й бригады из Javelin уничтожили БМП и два танка

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26.04.2022 15:03

Украинские морпехи из 501-го отдельного батальона морской пехоты продолжают охоту на рашистскую технику. На этот раз добычей для расчета ПТРК «Джавелин» стали два танка и один БМП-3 российских фашистов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.

«Морские пехотинцы на разных участках обороны нашего государства своими профессиональными действиями ежедневно доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор, ведь такая судьба может быть у тех, кто пришел захватывать нашу страну. Слава морской пехоте! Слава Украине!» – говорится в сообщении.

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