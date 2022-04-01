«Наших просто кидали наперед. Их мертвыми попривозили»: Оккупант рассказал, как рф использует мобилизованных из ОРДЛО в качестве живого щита

Украинские защитники так эффективно уничтожают врага в Харьковской области, что оккупанты боятся наступать на этом направлении. В качестве живого щита оккупанты используют жителей ОРДЛО.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват разговора оккупанта, сообщили в СБУ.

– Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали, – рассказывает своей матери мужчина, которого рашисты мобилизовали на территории «ДНР».

Он говорит, что отказался идти в наступление под Изюмом и не хочет быть пушечным мясом. Мужчина не собирается подписывать никакие контракты с оккупантами.

– Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет за собой руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится, – резюмирует оккупант.

«Что ж, если миссия этих захватчиков – выжить, советуем им поскорее сложить оружие и сдаться в плен. А дальше – каждый будет отвечать за содеянное», – подытожили в СБУ.

Напомним, что план рф по мобилизации 26 тысяч «резервистов» с территории ОРДЛО в сухопутные войска фактически сорван.