Ким заявил, что Николаев должен быть готов ко всему, но перспектив нападения «не просматривается»: «Не сильно они хотя, кучкуются, стоят…»

Николаев должен быть готов к наступлению русских оккупантов, но перспектив нападения не просматривается.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем видеообращении в Telegram.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что враг накапливает силу и технику для вторжению в Николаев, поэтому городская власть готовит город к обороне.

Виталий Ким подтвердил слова мэра Николаева и добавил, что перспектив нападения пока нет, потому что оккупанты уже обворовали села и не понимают, за что им надо умирать.

— Касаемо наступления. Все правильно сказал Александр Федорович Сенкевич. Мы ожидаем, потому что мы должны быть готовы ко всему, и все копаем. Но перспектив их нападения не просматривается, в том числе, потому что мародерить нечего, села разбомблены, все вывезли, чего нападать, умирать просто? Когда умираешь за телевизор или холодильник - это для них понятная мотивация. А когда умираешь просто... Не сильно они хотят. Кучкуются, стоят, перемещаются, угрожают, как обычно. По сути, время работает на нас, к нам все подъезжает, мы готовимся, мы стали опытнее, мы теперь больше умеем, больше знаем. Люди обстрелянные, поэтому ситуация напряженно-контролируемая. Не переживайте, - сказал глава ОВА.

Также он отметил, что воздушные тревоги – это важный сигнал, на который нужно реагировать.

— Воздушные тревоги не просто так даются, они даются, когда мы видим взлеты. Мы не все взлеты видим, можем пропустить. Но мы обязаны объявлять воздушную тревогу, когда видим каждый раз ракету, которая потенциально может прилететь в нашу область или город. Да, часто они не прилетают, перелетают в другие области. Но вы знайте, что воздушная тревога - это сигнал о возможном ударе ракеты. Все, работаем, - отметил Виталий Ким.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, как оккупанты ведут себя в Николаевской области.