«Все ненавидят здесь российскую федерацию», - Мэр Николаева Сенкевич рассказал о настроениях горожан

Николаевский городской голова Александр Сенкевич развенчал миф о том, что николаевцы когда-то любили россию.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Мэр отметил, что раньше старшее поколение, скорее, ностальгировало по Советскому Союзу, нежели по россии.

— В Николаеве все говорят о пророссийских настроениях, но они действительно просоветские. Из 500 тысяч николаевцев 100 тысяч были задействованы в судо- и кораблестроении. В городе Николаеве построены все авианосцы Советского Союза. Поэтому Николаев был городом морской славы Советского Союза. И все, что классно делалось в городе, оно все делалось в эти советские времена: построен водопровод, сделаны разные районы. И у людей все, что произошло после развала Советского Союза, вызвало негатив, то есть, как было и как сейчас. И только, скажем так, из-за децентрализации в последние 5 лет начали происходить какие-то изменения. Поэтому николаевцы не любили россию, а любили Советский Союз, а россия у них ассоциировалась с Советским Союзом — гимн, звезда, просоветские изречения. Поэтому, конечно, что люди постарше, они так и испытывали какие-то теплые ощущения, — сказал мэр.

Однако когда на город упали первые ракеты рашистов, в Николаеве едва ли остались люди, ностальгирующие по СССР или воспринимающие россию, как последовательницу Союза.

— После того, как первые российские ракеты начали падать на Николаев, я думаю, что сегодня у всех людей есть родственники или близкие, которые либо уехали, либо погибли, либо были ранены, либо их имущество разрушено — все ненавидят здесь российскую федерацию и все, что связано с россией, — отметил он.

Напомним, ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что российской армии не удастся сделать из Николаева второй Мариуполь.