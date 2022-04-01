россия активно зазывает воевать в Украине своих военных, принимавших участие в войнах Ливии, Сирии и Чечни

Россияне пытаются привлечь к войне с Украиной курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что состав оккупантов в ближайшее время могут пополнить курсанты михайловской военной артиллерийской академии (санкт-петербург), которые проходят стажировку на территории Ливии. Командование академии принимает меры по возвращению курсантов на территории рф и привлечению их к боевым действиям против Украины.

Также россияне ищут военнослужащих, которые могут согласиться принять участие в вооруженной агрессии на территории Украины. С этой целью даже идут на уменьшение состава русской группировки на территории Сирийской арабской республики. В последние дни в данной группировке проведены организационно-штатные изменения. Следовательно, в тактической группировке «Алеппо» было сокращено 200 должностей.

Ожидается, что после возвращения сокращенных военнослужащих, они сразу будут направлены в районы ведения боевых действий.

В целом, российское военное командование проявляет значительный интерес к военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии и Чечни. В настоящее время активно проводятся мероприятия по привлечению в оккупационную армию. Основные регионы где проведение мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республика Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Эти действия сопровождаются мощной пропагандистской кампанией по «нацистскому/карательному» режиму в Украине. Также весомым остается материально-финансовый аспект, что в условиях ограничительных санкций США и стран мероприятия ощутимо для населения рф.

Напомним, в россии армию пополняют за счет контрактников, которым предлагают большие зарплаты и возможность воровать в Украине.