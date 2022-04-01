В СНБО украинцам разъяснили, почему россия устраивает провокации в Приднестровье

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет причины провокаций россией в непризнанном Приднестровье.

Об этом разъясняется на странице ведомства.

Отмечается, что провокации России в Приднестровье осуществлены ФСБ рф с целью открытия дополнительного фронта в Одесской области. Такая ситуация вынудит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области.

Таким образом, Приднестровье последует белорусскому сценарию – поддержка россии без вступления в активную фазу войны.

Вторая причина провокаций – это оправдание своих действий в Украине. Обвинив и скинув обстрелы в Тирасполе на украинских защитников, россия, «спасая своих, оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат.

Еще одна причина – отвод внимания от Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы, где может быть захоронено до 9 тысяч мирных жителей. Таким образом Россия «заметает следы» своих военных преступлений и геноцида украинского народа.