Крупнейшую в истории Украины взятку передали в поддержку ВСУ

Высший антикорсуд снял арест с средств в уголовном производстве о попытке за 6 миллионов долларов подкупить руководство антикоррупционных органов, они переданы на нужды армии.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, пресс-центр командования ССО.

Указано, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП.

19 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил снять арест с этих средств.

Сообщается, что 5,95 миллионов долларов (более 170 миллионов гривен по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

Командование Сил спецопераций сообщает, что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.

Антикоррупционщики напоминают, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника (владельца Burisma Holdings экс-министра Николая Злочевского).

Как известно, руководству НАБУ и САП в июле 2020 года пытались дать взятку в 5 миллионов долларов США, к делу причастен экс-министр и президент компании «Burisma» Николай Злочевский. Во время спецоперации задержали первого заместителя главы Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко. В частности сообщалось, что Злочевский хотел подкупить антикоррупционные органы, чтобы сделать себе «подарок» и вернуться в Украину. Неправомерная выгода касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО «Реал Банк».

Также напомним, что фигурант уголовного дела о рекордной взятке, которую якобы предлагали САП и НАБУ за закрытие уголовного производства в отношении Николая Злочевского, Николай Ильяшенко советовался со священником, одобрит ли Бог передачу денег, а другая фигурантка дела ходила к гадалке перед передачей денег.

Добавим, что в августе 2020 года бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича Николаю Злочевскому, подозреваемому в организации дачи взятки руководству антикоррупционных органов, избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-глава департамента Налоговой службы Елена Мазурова пошла на сделку со следствием и получила пятилетний условный срок по делу о подкупе руководства САП.

Также напомним, что экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский переоформил свой газовый бизнес на дочерей.