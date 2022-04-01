путин снова соврал о Мариуполе - на этот раз он заявил Эрдогану, что в городе не ведутся боевые действия

Президент страны-агрессора путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в украинском городе Мариуполь войска рф якобы прекратили боевые действия.
Об этом говорится в сообщении кремля.
Отмечается, что Эрдоган затронул вопрос о ситуации в Мариуполе во время телефонного разговора с путиным. Российский диктатор ответил, что город якобы уже захвачен и «боевые действия там не ведутся».
По мнению путина, заблокированным на территории завода «Азовсталь» украинским защитникам киевские власти должны отдать «приказ сложить оружие».
Диктатор утверждает, что якобы «военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами».
Напомним, ранее шойгу доложил об «освобождении» Мариуполя, а путин отменил штурм «Азовстали», приказав взять его в осаду. После чего оккупанты только увеличили количество обстрелов и скидывания сверхтяжелых авиабомб, где как известно в подвалах завода находится сотни женщин и детей.
Как уточняли украинские защитники, в течение 25 апреля рф нанесла по территории завода 35 авиаударов. В результате налетов русских оккупантов один цех загорелся.
Также напомним, российская армия держит Мариуполь в осаде с 1 марта. Украинские защитники продолжают защищать его из последних сил: это бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники и нацгвардейцы.