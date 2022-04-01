путин снова соврал о Мариуполе - на этот раз он заявил Эрдогану, что в городе не ведутся боевые действия

Президент страны-агрессора путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что в украинском городе Мариуполь войска рф якобы прекратили боевые действия.

Об этом говорится в сообщении кремля.

Отмечается, что Эрдоган затронул вопрос о ситуации в Мариуполе во время телефонного разговора с путиным. Российский диктатор ответил, что город якобы уже захвачен и «боевые действия там не ведутся».

По мнению путина, заблокиро­ванным на территории завода «Азовсталь» украинским защитникам киевские власти должны отдать «приказ сложить оружие».

Диктатор утверждает, что якобы «военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами».

Напомним, ранее шойгу доложил об «освобождении» Мариуполя, а путин отменил штурм «Азовстали», приказав взять его в осаду. После чего оккупанты только увеличили количество обстрелов и скидывания сверхтяжелых авиабомб, где как известно в подвалах завода находится сотни женщин и детей.

Как уточняли украинские защитники, в течение 25 апреля рф нанесла по территории завода 35 авиаударов. В результате налетов русских оккупантов один цех загорелся.

Также напомним, российская армия держит Мариуполь в осаде с 1 марта. Украинские защитники продолжают защищать его из последних сил: это бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники и нацгвардейцы.