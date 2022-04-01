В россии готовят ракетный удар по Приднестровью, но хотят обвинить в этом ВСУ – местным приходят сообщения якобы от украинских военных

В россии хотят ударить ракетами по Приднестровью, но обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Жители непризнанной «Приднестровской молдавской республики» получают СМС, от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о «ракетном и артиллерийском» ударе по территории «ПМР».

«Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики».

Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами.

«Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут на территории «ПМР», не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы», - пишут в разведке.

Напомним, 25 апреля в столице непризнанного Приднестровья Тирасполе в здании так называемого министерства госбезопасности произошел взрыв. В ГУР Минобороны Украины назвали произошедшее провокацией ФСБ.

26 апреля в Приднестровье был взорван региональный радиоцентр, состоящий из двух радиоантенн.

В итоге Президент Молдовы Майя Санду созвала на заседание Высший совет безопасности. На нем она заявила, что взрывы в Приднестровье и попытки эскалации связаны с силами внутри непризнанного региона.