путин пообщался с Генсеком ООН и снова соврал – резню в Буче назвал провокацией, а Мариуполь рф не бомбит, но на гумкоридор согласился

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время визита в москву был вынужден выслушать версию событий войны рф против Украины от главы государства-агрессора путина.

Об этом известно из трансляции заседания 26 марта.

путин заявил, что россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.

— На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международное признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками, — сказал он.

По словам президента страны-агрессора, после достижения этих договоренностей россия столкнулась с ситуацией вокруг Бучи Киевской области (где военные РФ убивали и насиловали сотни мирных жителей, - ПН) к которой якобы «российская армия не имеет никакого отношения».

— Мы знаем, кто это сделал. Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим, — наврал в очередной раз путин.

Он также пожаловался, что после зверств в Буче позиция переговорщиков с Украины по дальнейшему урегулированию кардинально изменилась.

— Они отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств…Для нас понятно, что, если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем, — сказал президент рф

Также речь шла об практически уничтоженном украинском Мариуполе. путин решил назвать ситуацию в городе «сложной и трагической», но одновременно «простой». О снова начал утверждать, что в Мариуполе якобы нет уже боевых действий.

— По Мариуполю. Там ситуация сложная и, возможно трагическая, но она простая на самом деле. Я разговаривал с президентом Эрдоганом. Он говорит, что там продолжаются боевые действия, но там нет боевых действий, они закончены, — заявил российский диктатор.

Президент страны оккупантов заявил, что слышал от украинской стороны о том, что на «Азовстали» есть гражданские, но тогда он заявил, что украинские военные должны их выпустить.

Отметим, что украинские военные не удерживают людей на «Азовстали» и помогают им с продуктами. В то же время сотни гражданских не могут покинуть завод из-за постоянных обстрелов оккупантов.

В нескольких видео украинские защитники и гражданские, среди которых сотни женщин и детей, призывали рф придерживаться режима тишины и позволить людям покинуть убежище, чтобы перебраться на территорию, контролируемую Украиной, или третьим государством.

Кроме того, украинские бойцы согласны покинуть «Азовсталь», но только на территорию третьего государства. Также они отмечают, то не намерены сдавать свое оружие, поскольку не имеют доверия к россиянам, которые неоднократно нарушали договоренности.

Генсек ООН заявил путину, что ситуация с созданием гуманитарных коридоров не решается.

путин ответил генсеку, что якобы гумкоридоры «работают». Возможно, президент рф имел в виду депортацию украинцев на территорию рф.

Отметим, что по оценкам украинских правозащитников, россияне депортировали полмиллиона украинцев. Многие из них дети. Коридоры с Мариуполя на подконтрольную Украине территорию обстреливают или не пропускают.

Кроме того путин решил сравнить непризнанные «ДНР» и «ЛНР» с провозглашением независимости Косово. По слова кремлевского диктатора, псевдореспублики имели право на провозглашение суверенитета без согласия центральных властей, как и Косово в 2008 году.

— Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда, — добавил он.

Вся же нынешняя ситуация в Украине, по мнению Путина, спровоцирована событиями 2014 года. Он еще раз настоял, что тогда произошел госпереворот.

При этом примечательно, что после разговора с путиным генеральный секретарь ООН сообщил, что договорился с президентом тем об эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе с участием ООН и МККК.

— Президент дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Последующие обсуждения будут проведены с управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и минобороны России, — сказал он.

В то же время, в сообщении не уточнили речь идет об эвакуации на подконтрольную Украине территорию или депортацию в россию или же в непризнанные "ДНР" и "ЛНР".