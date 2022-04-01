Нужен глобальный контроль за российскими атомными объектами и ядерными технологиями, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, поэтому требуется глобальный контроль за российскими атомными объектами и ядерными технологиями.

Такое заявление Зеленский сделал во время своего видеообращения к нации.

«Каждый год 26 апреля мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу. Самая страшная атомная катастрофа в истории человечества. Но в этом году мало вспомнить, потому что россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже ту страшную аварию. Прямо сегодня Россия запустила три ракеты против Украины так, что они пролетели непосредственно над блоками наших атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС», - рассказал Президент.

Также он рассказал о награждении героев – работников смены на Чернобыльской станции, которые не покинули объект и поддерживали работу ЧАЭС, несмотря на угрозу своей жизни.

«Только благодаря профессионализму и добросовестности специалистов удалось спасти Украину и Европу от новой катастрофы. Только благодаря профессиональной команде Запорожской АЭС и всей нашей атомной отрасли удается в условиях войны обеспечивать безаварийную работу станций. После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно. Нужен глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями», - отметил Президент.

Как сообщил Зеленский, в Киеве с визитом находился директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Обсудили с ним все опасности, созданные Россией, и пути возможного влияния на ситуацию, чтобы обезопасить Европу и мир», - рассказал Президент.

Зеленский сообщил, что говорил с премьер-министром Японии об опасности, созданной Россией, о ситуации на поле боя в Украине.

«Поблагодарил Японию за мощный санкционный пакет, за поддержку и за лидерство. Обсудили также и послевоенное восстановление Украины, и возможную роль Японии в будущих договоренностях безопасности», - рассказал Президент.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что с визитом в Киеве побывал премьер-министр Румынии, а в Германии состоялась встреча встреч государств-партнеров Украины.

«Обсудили не только двустороннее взаимодействие между нашими государствами и совместную работу по защите свободы в Европе, но и взаимодействие на уровне Евросоюза. В Германии прошла важная встреча на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Ключевой вопрос – усиление защиты всей Европы от агрессивных амбиций россии. Финальной целью руководства России является не просто захват территории Украины, а разорвание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии», - рассказал Президент.

Он поблагодарил Великобританию и Борис Джонсон за скорую и положительную реакцию на запрос о либерализации торговли и сообщил, что Украина ожидает нового пакета санкций от ЕС.

«Отмена всех таможенных пошлин и квот на импорт украинских товаров позволит сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией. Ждем нового санкционного пакета от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли. Неизбежен будет отказ абсолютного большинства стран мира от российской нефти и других российских энергоносителей», - рассказал Президент.

Отдельное внимание Зеленский уделил вопросу детей, которых с оккупированных территорий похищает россия.

Мы сделаем все, чтобы вернуть всех украинских детей. Пусть в России никто не надеется, что Украина забудет или простит угон наших детей, депортацию наших граждан. И – уничтожение Мариуполя», – подчеркнул Президент.

Как сообщил Зеленский, он подписал указ о награждении государственными наградами 243 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«Вечная благодарность всем нашим защитникам и нашим защитницам! Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину!», - подытожил Президент.

Напомним, что еще 24 февраля российские окупантівсе же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС . Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, после чего возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрел , чтобы возобновить электропитание ЧАЭС и заявили, что помощь белорусской стороны не нуждается.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.

После этого военные россии подписали акт, согласно которому якобы охраняли ЧАЭС , но теперь эти полномочия передали персоналу станции.