ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Херсонском направлении украинские защитники уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали около 70 оккупантов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские кафиры начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 26 апреля доступна по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 27 апреля.

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00:33 Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о том, что на Херсонском направлении ВСУ уничтожили склад с боеприпасами, а также ликвидировали около 70 человек личного состава врага. Также в плен удалось взять троих российских солдат.

«Обстановка на линии соприкосновения с врагом, в 50 км от города в Херсонской области, остается напряженной, но вооруженные силы Украины проявляют мужество и проводят успешные операции. В районе Большой Александровки Херсонской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага – это более 70 человек. Орки несут потери и в других местах», - сообщил Вилкул.

Вилкул рассказал, что продолжаются обстрелы города из РСЗО, в результате которых ранения получил один мирный житель.

«В одном из боестолкновений взято в плен трое военнослужащих РФ, которые оказались очень внимательными и очень разговорчивыми. Мы имеем дополнительную информацию по противнику. Продолжаются обстрелы наших территорий из РСЗО и других видов вооружений. Сегодня велись обстрелы в районе мирных населенных пунктов Новодмитровки, Белой Криницы, Николаевки, Малой Шестерни, Трудолюбовки, Осокоровки. Среди мирных жителей один трехсотый», - рассказал Вилкул.

Как рассказал Вилкул, с начала полномасштабной войны, только на территории Днепропетровской области было обезврежено более 1500 вражеских боеприпасов.

«Орки в том числе стреляют боеприпасами, которые разбрасывают мины дистанционно. Только за последнюю неделю в Криворожском районе было обезврежено 112 вражеских боеприпасов, а всего с начала вторжения по области обезврежено 1548 вражеских боеприпасов. При обнаружении подозрительных предметов сразу вызывайте 101 и 102», - рассказал Вилкул.

Также он сообщил, что в Днепропетровской области была сбита ракета врага.

«Над Днепропетровщиной наши военные сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, никто не пострадал. Но опасность ракетных ударов существует постоянно - соблюдайте все правила при воздушных тревогах», - рассказал Вилкул.

00:15 Как сообщает Командование воздушных сил ВСУ, в сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины поразили по меньшей мере семь воздушных целей: 1 самолет (Су-25); 1 вертолет (Ка-52); 2 крылатые ракеты; 3 БпЛА ОТР (предположительно «Орлан-10»).

«Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские кафиры терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!», - говорится в сообщении.