Война на Николаевщине: Оккупанты пытались продвинуться в направлении двух сел, но отступили с потерями

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 26 апреля доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 27 апреля, происходящими на территории Николаевской области.
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09:06 Враг пытался продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имел, понес существенные потери и отступил, сообщает ОК «Південь» в своей сводке за 26 апреля.
Также в Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», потери рашистов уточняются.
Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения.
Общие вражеские потери за сутки составляют 16 оккупантов, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированы.
08:11 Жители пгт Первомайское Николаевского района (Снигиревское направление) прислали фотографии последствий постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.