«Никто не может ее выиграть»: Глава Пентагона отреагировал на заявления рф о ядерной войне, назвав их «очень опасными и бесполезными»

Глава Пентагона Ллойд Остин считает «опасными и бесполезными» слова министра иностранных дел россии Сергея Лаврова об угрозе ядерной войны.

Об этом он заявил в интервью FOX News, передает Liga.

- Я думаю, что любая шумиха по поводу возможности использования ядерного оружия, применения ядерного оружия – очень опасна и бесполезна. Никто не хочет ядерной войны – никто не может ее выиграть, – сказал он.

Остин заверил, что США, НАТО и их союзники делают все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

- Мы всегда заботимся о правильном балансе и правильном подходе. Всегда существует вероятность, что может произойти ряд вещей. Я думаю, что бесполезно и опасно бряцать оружием и рассуждать об использовании ядерного оружия, – добавил глава Пентагона.

Напомним, 25 апреля Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны реальная, и ее нельзя недооценивать. Он также заявил о реальной опасности третьей мировой войны.