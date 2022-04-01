Оккупанты украли телевизоры из музея в Чернобыле

Российские военные не обошли вниманием музей-инсталляцию «Звезда Полынь», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает ДСНС.

Оккупантов не интересовали музейные экспонаты, они решили украсть телевизоры, даже тот, который висел над цинковым боксом с уникальным пропуском Владимира Правика.

Отмечается, что сами экспонаты остались невредимыми. Кроме того, экспозиция также «обогатилась» вещами, оставшимися после этих незваных «гостей». При осмотре музея были найдены остатки продуктовых наборов с истекшим сроком хранения, консервы, тестовые наборами для определения уровня наркотического опьянения, карты с пометками своих наступательных действий, российские флаги, а также гранаты, мины и другие боеприпасы.

«Вот и все, что нужно оставлять в истории об этих убийцах, ворах и насильниках из страны, которая как просроченная консерва производства «бурятмяспром» уже давно сгнила изнутри», - добавили в сообщении.

Напомним, как пограничники показали быт оккупантов в зараженном радиацией Рыжем лесу.