российские оккупанты не дали херсонцам провести митинг против создания «ХНР», применив слезоточивый газ и светошумовые шашки

В среду, 27 апреля, в оккупированном Херсоне местные жители вышли на митинг против проведения в области «референдума» о создании «Херсонской Народной Республики».

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.

Херсонцы уже привычно вышли на акцию протеста на площади Свободы, чтобы в очередной раз заявить о поддержке Украины и выступить против создания «ХНР». Они скандировали: «Херсон - це Україна!», «Слава Україні! Героям слава!».

Однако, российские оккупанты не дали жителям провести акцию, применив слезоточивый газ и светошумовые шашки. После чего херсонцы стали кричать «Пид*расы» и стали рассредоточиваться по площади и отходить в более безопасные места.

Напомним, что 2 марта в Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился. В свою очередь, народ продолжает протестовать и каждый день выходит на акции протеста. Например, 6 марта, в ряде городов Херсонской области проходят массовые митинги в поддержку Украины и против российских оккупантов.

Также сообщалось, что с 1 по 10 мая в Херсоне оккупанты собираются провести «референдум» за «ХНР» - город планируют закрыть, а связь отключить.

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо после того, как российские войска вошли на территорию области, пошел на сотрудничество с оккупантами. В частности, Владимир Сальдо после захвата города оккупантами был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной коллаборантом Кириллом Стремоусовым, а также на «совещании», на котором обсуждалось сотрудничество с российской федерацией, в том числе «Комитета спасения за мир и порядок», которым россия пытается легитимизировать власть в городе и области.

Что касается Александра Кобца, то он в 2020 году баллотировался в Херсонский городской совет от партии «Голос», в 2015 от «Партии Зеленых Украины», в обоих случаях не прошел.

В 2020 году в качестве места работы он указывал Профессионально-морской лицей Херсонской государственной морской академии, где Кобец преподавал.

25 апреля оккупанты заняли здание Херсонского городского совета, убрали всю украинскую символику, в том числе сняли флаг Украины. Ввиду этого все работники мэрии были вынуждены покинуть здание. А 26 апреля российские оккупанты провели в Херсоне «совещание» – коллаборанта Сальдо представили «главой» ОГА.