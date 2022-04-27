«Карма – штука жестокая»: В ОП прокомментировали взрывы нефтебаз и складов с оружием в россии

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал взрывы нефтебаз и военных складов, которые происходят в последнее время в приграничных с Украиной областях россии. По его словам, причины этих взрывов могут быть абсолютно разные.

Свое мнение он высказал в Telegram.

«Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Разоружение. В этих российских областях периодически горят крупные топливные базы, обеспечивавшие топливом бронетехнику армии Рф, и взрываются склады боеприпасов. По разным причинам. И делают это все активнее и увереннее», - пишет Подоляк.

«Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц – абсолютно естественный, природный процесс. Карма – штука жестокая», - добавил он.

Также, по словам советника главы ОП, причины разрушения военной инфраструктуры приграничных областей могут быть совершенно различными.