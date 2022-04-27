«Фейковые новости российской пропаганды»: В Австрии опровергли информацию о том, что будут платить рф в рублях

Канцлер Австрии назвал фейком российской пропаганды уведомление о согласии Вены платить за российский газ рублями.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Ранее сообщалось, что Австрия и австрийская нефтегазовая компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Теперь же сам Нехаммер в Twitter сообщил, что это неправда и Австрия не собирается платить за русский газ в рублях.

«До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из россии в евро. Австрия строго соблюдает совместно согласованные санкции ЕС», - написал Карл Нехаммер в Twitter в среду.

Ранее в среду российское информационное агентство ТАСС, а также РИА Новости опубликовали сообщение, согласно которому Австрия согласилась платить за газ рублями.

Россия в среду прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. «Газпром» объяснил это отказом государств принимать условия оплаты в рублях.

Австрия все еще рассчитывается за газ в евро на счет в «Газпромбанке». Там эта сумма затем конвертируется Россией в рубли, сообщил в среду офис австрийского канцлера.

Напомним, Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша больше не намерена покупать газ в России.