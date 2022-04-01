ГБР за неделю зафиксировало около 20 фактов пыток жителей Тростянца – на месте преступлений нашли дубинки, наручники и кровавую одежду

В ходе следственных действий в Тростянце Сумской области правоохранители установили места, где российские оккупанты пытали мирных жителей. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что с 20 апреля ГБР документирует и расследует преступления российских военных в Тростянце, который был захвачен врагом. В настоящее время специалисты также установили местонахождение боевых частей армии российской федерации, огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи русских военных.

Следователи уже осмотрели 154 улицы города, поврежденные от артиллерийских обстрелов россиян. Речь идет о около 1 тысячи 200 гектарах городской застройки, а это примерно 45% от общей площади Тростянца. Выявлены и зафиксированы повреждения 122 жилых домов, а также больниц.

«В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. В настоящее время зафиксировано не менее 20 таких случаев. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови. Во время осмотров работники ДБР также обнаруживали растяжки из гранат, остатки вражеских боеприпасов. В рамках уголовных производств продолжается эксгумация тел погибших местных жителей. Кроме того, назначаются судебно-медицинские экспертизы», - говорится в сообщении.

Специалисты также проводят аэроразведку: фиксируют объекты осмотра с воздуха и составляют 3D-модели.

Напомним, в СБУ перехватили разговор спецслужб рф, где они делятся, как пытают украинских военнопленных: «Положили под колесо ногу, проехали - х*й что сказал!».