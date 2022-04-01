Минцифры просит Meta не блокировать аккаунты украинцев, освещающих зверства россиян: «Этот ужас происходит на наших улицах. Это правда»

Украина просит компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, снизить требования к контенту из Украины по освещению убийств и зверств, происходящих на территории страны.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

По его словам, он общался с топ-менеджментом Meta по этому вопросу и попросил у них адаптировать политику корпорации в социальных сетях по Украине. Чтобы их аналитики и специалисты проанализировали виды контента и его форматы, которые украинцы сейчас используют, чтобы доносить правду, и аккаунты не блокировались.

Федоров отмечает, что украинцы, особенно лидеры мнений, не должны быть жестко ограничены правилами соцсетей в освещении последствий военного вторжения России в Украину.

«Я им объяснял: если у нас умирают люди, по домам запускают ракеты и мы это выкладываем, то это контент, который должен распространяться. Потому что этот кошмар происходит на наших улицах. Почему этот контент блокируется, если это верно? Я попросил «зеленый коридор», чтобы мы могли быстро обращаться по поводу разблокирования наших лидеров мнений и аккаунтов граждан, которые рассказывают о том, что здесь происходит. Если Россия распространяет фейки, то мы просто рассказываем правду. Думаю, что такое решение будет», – сказал Федоров.

Он добавил, что Минцифры постоянно находится в коммуникации и постепенно эти вопросы решаются. Блокировка становится меньше и их удается быстро снимать.

Напомним, что в стране быстро научились «сдавать» позиции врага и передвижение их техники: «Орки настолько отсталые, что не понимают, что постоянно находятся под камерами».