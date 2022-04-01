Комбриг 36 бригады морпехов Волына призвал освободить жителей и военных из Мариуполя по процедуре extraction: «Люди здесь просто погибнут»

Исполняющий обязанности командира 36 бригады морской пехоты Сергей Волына, которая сейчас вместе с другими военными обороняет «Азовсталь» в Мариуполе, обратился с предложением провести в Мариуполе процедуру extraction.

Обращение он записал на видео.

Он рассказал о тяжелейшей ситуации в «Азовстали» - раненые военные и гражданские, проблемы с едой, водой и обеспечением.

— В нашей группировке есть более 600 раненых парней разного уровня сложности, им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы им помочь. У нас есть гражданские раненые, которым мы тоже помогаем, насколько мы можем. С нами гражданские, их здесь сотни, из них десятки детей, здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков, ситуация очень сложная. Есть проблемы огромные с водой, едой, разнообразными припасами всеобъемлющего обеспечения войск, боеприпасами, я уже не говорю об этом, - сказал Волына.

Он предложил воспользоваться процедурой extraction и освободить людей из «Азовстали». Такая процедура уже применялась во Второй мировой войне, при освобождении военных и гражданских из Дюнкерка.

— Я обращался ко всем лидерам, мировым дипломатам, к Папе Франциску, я кричал насколько я мог, чтоб нас услышали и применили к нам процедуру extraction. Многие спрашивают и не понимают, что это за процедура. Я хочу поставить в пример операцию по спасению в 1940 году – Вторая мировая война, союзное государство, в главной роли Великобритания и Франция, в ходе боевых действий оказались на побережье Франции. И немецкие войска их полностью окружили и от Гитлера лично поступил приказ остановиться и не нести дальнейший разгром, что дало возможность избежать катастрофы и провести эвакуацию. В ходе эвакуации было спасено более 300 тысяч людей. Эвакуацию проводили как только могли – кораблями, катерами, гражданскими судами, рыболовецкими шхунами, спасали людей и гражданские и военные и разнообразные организации и люди, которым было просто не все равно, - рассказал военный.

Сергей Волына подчеркнул, что сегодня 2022 год, а не 1940, необходимо провести процедуру освобождения и спасти людей.

— Сегодня мой основной посыл – спасите гарнизон «Мариуполь». Проведите процедуру extraction. Сегодня не 1940 год, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут – раненые умрут, а живые в бою погибнут. Гражданские погибают здесь вместе с нами в бункерах, в частных домах, в многоэтажках, где их просто расстреливают. Зная или не зная, что они там находятся. Это огромная проблема, в городе погибло очень много людей. Город практически стерт с лица земли. Спасибо вам, мы очень надеемся на вашу помощь, - отметил Сергей Волына.

Напомним, командир николаевских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты в Мариуполе Сергей Волына призвал украинские власти и мировых лидеров ускорить освобождение украинских воинов и мирных граждан из блокады.