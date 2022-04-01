На Львовщине ГБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака

На Львовщине ГБР проводит обыски у родственников нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Во Львове и области следственные действия проходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчука Сергею.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр. Родственники Козака и Медведчука фигурируют в уголовном производстве о незаконной добыче песка в двух карьерах во Львовской области.

«Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии россии в отношении Украины», - говорится в сообщении.

Во время обыска в одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тысяч долларов США, 8,5 тысяч евро, документы на объекты недвижимости и банковские карты.