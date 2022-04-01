В Житомире военная контрразведка СБУ задержала предателя, «сливавшего» рф данные об украинской авиации

В Житомирской области военная контрразведка СБУ задержала сотрудника оборонного объекта, который передавал в рф секретную информацию об украинских боевых самолетах и инфраструктуре Воздушных сил.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В первую очередь, задержанного интересовали тайные сведения о дислокации, а также ремонте и восстановлении боевых возможностей военной авиации. Предатель собирал сведения и с помощью мессенджеров передавал гражданам россии – родному брату, который в 2014 году перешел на сторону врага, а сейчас проходит службу в прокуратуре россии, и бывшему однокурснику.

Собранные предателем сведения представляют государственную тайну в сфере обороны и касались украинских боевых самолетов, последствий ракетных обстрелов военного аэродрома, включая масштабы повреждения техники и проведение работ по её ремонту. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей.