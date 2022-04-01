Террористы «ДНР» увидели в словах главы Николаевской ОВА Кима об убийстве предателей «призывы к экстремизму» и «завели дело»

Так называемая прокуратура «ДНР» возбудила «уголовное дело» в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

Об этом сообщает издание боевиков «Донбасс Сегодня».

«Дело» завели по факту «публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности с использованием средств массовой информации».

«Прокуратура» установила, что 21 апреля Ким в прямом эфире телеканала «Украина 24» якобы «осуществлял призывы к экстремистской деятельности, т.е. совершению особо тяжких преступлений – убийств по мотивам национальной ненависти».

Вероятнее всего, речь идет о словах Кима об убийстве херсонского блогера Валерия Кулешова.

«Сегодня расстрелян русский блогер в машине. Это значит, что Херсон – это Украина, там есть партизаны, и все равно всех предателей будут казнить. Я не боюсь этого слова, это так будет. И людям мы не сможем запретить расстреливать предателей из-за которых гибнут наши люди».

Напомним, Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне. Он находился в автомобиле Mazda серого цвета. Случилось это примерно в 8:15.

Валерий Кулешов до 2015 года служил в милиции. Сначала опером в Днепровском РОВД, а затем следователем в Комсомольском. Имел статус участника АТО.

С 2016 года активно развивал паблики в соцсетях. В этот же период начал работу с Кириллом Стремоусовым, которому в марте текущего года сообщили о подозрении за создание псевдооргана власти. До 2019 года Кулешов и Стремосусов активно трудились в паре, устраивая политические провокации.

С 2019 года показательно дистанцировались после совместного полета в Китай на «съезд блоггеров». Но связи поддерживали. Летом 2021 года они вместе угрожали местному журналисту.

С начала активной фазы войны Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.

После захвата россиянами Херсона начал волонтерскую карьеру, выбрав себе в качестве штаба бывший офис партии Игоря Колихаева. Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали. Предполагается, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения.

Напомним, 20 марта в Херсоне расстреляли автомобиль Mercedes, который принадлежит соратнику экс-мэра Владимира Сальдо Павлу Слободчикову.