В кремле сменили куратора террористических «ДНР» и «ЛНР»

Президент рф владимир путин сменил куратора в Кремле, который отвечает за оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Вместо Дмитрия Козака назначили первого замглавы администрации президента рф Сергея Кириенко.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на РБК и пять источников.

Теперь за работу в Кремле с террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР» отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП) России.

Как сообщает источник издания, смена кураторов может свидетельствовать о рассмотрении сценария вхождения захваченных территорий Донбасса в состав России.