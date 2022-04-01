В Киеве близкие николаевских морпехов и бойцов полка «Азов» провели митинг с призывом спасти Мариуполь

В среду, 27 апреля, в Киеве прошел мирный митинг с призывом деблокировать Мариуполь и вывезти оттуда украинских военнослужащих, а также оставшихся мирных жителей.

Об этом сообщила жена заместителя командира николаевского батальона морской пехоты.

На митинг на Майдане Независимости собрались родственники и друзья военнослужащих из полка «Азов» и бойцов морской пехоты.

Люди стояли с флагами Украины, а также плакатами: «Save Mariupol», «Азов. Спасите моего мужа», «Спасите людей в Мариуполе», «Мы верим в нашего Президента», «Сделайте коридор в Мариуполь» и другие.

Эти призывы они адресовали украинской власти, Красному Кресту и ООН.

Напомним, что исполняющий обязанности командира 36 бригады морской пехоты Сергей Волына, которая сейчас вместе с другими военными обороняет «Азовсталь» в Мариуполе, обратился с предложением провести в Мариуполе процедуру extraction.