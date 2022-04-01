Спецслужбы россии пытались снять сюжет про «освобожденных въетнамцев из Херсона», но у них не получилось: «Если ломать дверь, видео вряд ли получится»

Сотрудники фсб россии пытались снять сюжет для пропаганды об «освобожденных въетнамцев», которые якобы хотят уехать, но у них ничего не вышло.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

СБУ получила доказательства, как офицеры ФСБ придумывают фейки, организуя насильственную эвакуацию людей с временно оккупированных территорий.

Это удалось обнаружить, поскольку СБУ получила доступ к телефону сотрудника фсб. Он курировал создание «картинки» для оккупантов в Херсонской области. Судя по голосовым сообщениям, сотрудник фсб должен был снять видео с въетнамцами, которые живут в Херсоне. Они должны были сказать, что очень рады «освобождению» Но сами въетнамцы не пожелали говорить с фсб, и сотрудник резонно заметил, что выбивать двери и заставлять общаться – это не лучшая идея для сюжета.

-Снимай, нах*й, этих еб*ных въетнамцев на телефон, пускай они на телефон говорят: «Нас все устраивает, мы хотим здесь жить, пришли русские, теперь наступит мир во всем мире и нас все устраивает». Каждого въетнамца снимай, чтоб они радовались, счастливые лица, бл*ть, их все устраивает, что типа пришли русские ребята, теперь нацистов нах*й всех, нас никто трогать не будет, мы очень рады русским ребятам, бл*ть, и Херсон наш. И снимай всех просто! -Щас поднялись на этаж, уже никто двери не открывает, либо просто тупо сидят боятся. Если ломать дверь, видео вряд ли получится. Как действовать? -Бл*ть, ты мне докладывал, что там въетнамцы, которые не хотят никуда уезжать, ты их нах*й, снимай, что они не хотят уезжать, потому что пришли русские. И у них теперь спокойствие во всем мире, бл*ть. В чем проблема? -Проблема в том, что никто не открывает дверь. Либо людей нет, либо просто боятся. Если надо, я выломаю тут все двери. Просто мы когда зашли, они все тут пересрались, сказали, что никто никуда ехать не хочет, они как увидели, все разбежались сразу.

Сотрудник фсб ответственен за «спецоперацию по эвакуации» в Крым 19 граждан Вьетнама, работавших на рынке в Херсоне. В финале должно было получиться видео, где иностранцы бы благодарили РФ за спасение. Однако оказалось, что вьетнамцы не желают выезжать из города.

Потом выяснилось, что частично выехали самостоятельно в Одессу. Рашисты устроили погоню, но на вокзале застали уже не 19, а 14. В тот же день в пропагандистских СМИ появился сюжет об «эвакуации в Крым аж 140 благодарных иностранцах».

Напомним, россияне настолько зомбированы пропагандой, что не верят даже родным, когда те признаются в зверствах в Украине. На записи разговора с российским оккупантом его мать убеждает того, что он не убивает мирных украинцев, а «фашистов».