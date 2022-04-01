«Наша часть не захотела обратно возвращаться, мы остались»: Оккупанты отказываются идти на войну в Украине

Российские солдаты не хотят воевать в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили в Россию на перегруппировку – после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

По его словам, после доукомплектации в россии возвращаться на войну в Украину отказалась целая воинская часть.

«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – с радостью рассказывает один оккупант другому.

Он также рассказал о больших потерях российской армии и равнодушию руководства.