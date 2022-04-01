«Наша часть не захотела обратно возвращаться, мы остались»: Оккупанты отказываются идти на войну в Украине

Российские солдаты не хотят воевать в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили в Россию на перегруппировку – после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ.
Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.
По его словам, после доукомплектации в россии возвращаться на войну в Украину отказалась целая воинская часть.
«Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались», – с радостью рассказывает один оккупант другому.
Он также рассказал о больших потерях российской армии и равнодушию руководства.
- Я вот по «семейным» в отпуск, в часть добрался, там рапорт написал и домой собрался.
- А я слышал, что ваши танки, там танковый полк 60 танков отправили.
- У нас было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас. Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймешь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая
- А наша реактивка что, так и будет молчать или начнет что-то делать?
- Я х*й его знает, ничего неизвестно, все молчат. Че и как – х*й поймешь.