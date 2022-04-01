Оккупанты в Мариуполе готовят «пресс-тур» для лояльных СМИ – им будут врать о том, что ВСУ сами уничтожили город и убили людей

Оккупанты готовят пропагандистский «пресс-тур» в Мариуполе для лояльных СМИ.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в уничтоженном Мариуполе готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов. С этой целью для лояльных представителей иностранных СМИ на 28 апреля министерство обороны рф планирует так называемый «пресс-тур». Прибытие «журналистов» на территорию Украины организуется через российский Ростов.

В программе мероприятия – «альтернативные факты» по защите Мариуполя. Подготовленные «свидетели» расскажут, что якобы украинские защитники сами разбомбили город и уничтожили местных жителей. В подтверждение этой версии в качестве «очевидцев» будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических «массовых убийствах мирных жителей украинскими военными».

«Эта акция является органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев. Бывшие «визитки Яроша» и «распятые мальчики» превращаются в «самоистребленные» Бучу и Мариуполь», - пишут в разведке.

Напомним, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время визита в москву был вынужден выслушать версию событий войны рф против Украины от главы государства-агрессора путина.