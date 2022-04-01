рф планирует в мае провести «референдумы» – присоединить ОРДЛО и объявить Херсон «независимым», - СМИ

В Кремле запланировали проведение в оккупированных ОРДЛО «референдумов» о присоединении к россии, а в оккупированном Херсоне – о «независимости» от Украины.

Об этом сообщает «Медуза».

Три источника, близких к администрации президента рф, сообщили, что в середине мая в ОРДЛО могут пройти «референдумы». Два собеседника даже назвали даты готовящихся «референдумов» – 14 и 15 мая. Предполагается, что ОРДЛО могут официально присоединить в границах, признанных РФ 21 февраля – административных границах Донецкой и Луганской областей Украины (при этом многие крупные населенные пункты там контролирует Киев).

В эти же даты, по информации источников, может пройти «референдум» и в Херсонской области, которую частично оккупировала россия. На голосование планируется вынести вопрос о «независимости» региона от Украины и создании «херсонской народной республики». Она в дальнейшем также может быть присоединена к россии, считают собеседники издания.

При этом источники «Медузы» отметили, что изначально «референдумы» были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники отмечают, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине.

Источники «Медузы», близкие к Кремлю, подчеркивают: сотрудники администрации президента не считают, что россии следует присоединять «депрессивные регионы» – однако это личное желание «высшего руководства», то есть путина. В марте главари «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Леонид Пасечник заявляли, что такие «референдумы» действительно планируются, но после окончания войны.

Одновременно Кремль сменил ответственного за Донбасс. Курировать террористические «ДНР» и «ЛНР» теперь будет глава внутриполитического блока Кремля, первый замглавы АП Сергей Кириенко. Источники «Медузы», близкие к Кремлю, сообщили, что заниматься новой сферой Кириенко будет в паре с главой кремлевского управления внутренней политики Андреем Яриным – он в АП считается человеком, близким к ФСБ.

Собеседники «Медузы» отметили, что передача ОРДЛО из ведомства Козака к Сергею Кириенко неслучайна. По словам одного из близких к АП источников, «должность [замглавы АП] у Козака есть, а полномочий уже нет». Два других источника «Медузы», близких к Кремлю, уверяют, что Козак «находится в опале» у путина из-за неудачно складывающейся войны в Украине. По информации собеседников «Медузы», готовить «референдумы» будут как политтехнологи, нанятые Яриным, так и сотрудники ФСБ.

Эти же технологи будут выступать «политруками» (по выражению одного из собеседников «Медузы») или «замполитами» в «военно-гражданских администрациях», которые планируется создать в занятых российской армией украинских городах.

При этом рекрутинг политтехнологов, которые должны отправиться в ОРДЛО, идет не очень успешно, говорят источники «Медузы» – поскольку оплату за работу на Донбассе предлагают по обычной «довоенной таксе»: от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Как пояснил один из собеседников «Медузы»: