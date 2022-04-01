Николаевские морпехи опровергли ложь росСМИ об «уничтожении» 36-й бригады – бойцы продолжают оборону Мариуполя и Юга Украины

Николаевские морпехи из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опровергли заявления российской пропаганды, что якобы 36-я бригада уничтожена.

Об этом говорится в сообщении бригады.

Морпехи продолжают оборону Мариуполя, а также доукомплектовались на базе бригады.

«С первых дней полномасштабного вторжения войск оккупантов подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты героически выполняли задачи по обороне Мариуполя. Несмотря на численное преимущество врага, под постоянными авиаударами морские пехотинцы достойно давали отпор рашистским оккупантам».

«Объективно ситуация стала очень сложной в связи с невозможностью логистического обеспечения подразделений боеприпасами и продовольствием. Значительное количество раненых не могло получить надлежащую медицинскую помощь. Военным руководством было принято решение о проведении операции по прорыву подразделений бригады из окружения противника. К сожалению, при совершении прорыва часть личного состава попала в плен. Другая часть успешно выполнила задание и объединилась с силами обороны Мариуполя на заводе «Азовсталь».