ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе украинские воины уничтожили 30 единиц вражеской техники

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 27 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 апреля.

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00:37 В течение суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата «Орлан-10».

00:17 Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал о ситуации с мостом через Днестровский лиман. РФ нанесла удар по области тремя ракетами. Одна попала в мост через Днестровский лиман. Вторая упала неподалёку. Третья упала в воду. Пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна. Движение транспорта через мост уже возобновлено по одной полосе в обе стороны.

00:08 Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Юга страны.