Взятый в плен на Николаевщине предатель получил 14 лет тюрьмы – в 2014 году он перешел на сторону рф

В Николаеве осудили за государственную измену бывшего военнослужащего ВСУ, который в 2014 году перешел на сторону рф, а в 2022 пришел в Украину в составе оккупационных войск.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Публичное обвинение выдвинула Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере. Подсудимого признали виновным в государственной измене и дезертирстве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет.

«Бывший украинский военнослужащий в 2014 году предал присягу, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части с полуострова и вступил на службу в вооруженные силы государства-агрессора. Через восемь лет – 25 февраля 2022 он вернулся на территорию Украины в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку Херсонской области».