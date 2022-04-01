Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили два склада боеприпасов, полсотни оккупантов и 14 единиц техники

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 27 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 апреля, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

07:26 На протяжении суток на Херсонщине и Николаевщине враг пытался улучшить тактическое положение в сторону Николаева, но успеха не имел, рассказали Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 27 апреля.

Нашими подразделениями при поддержке артиллерии отбита атака врага у Новогригоровки и два - вблизи Александровки.

Эффективным ведением боевых действий нашими подразделениями сорвана вражеская подготовка к атаке в направлении Николаевки.

В районе Нововоронцовки подразделения ПВО «поймали» дежурного «Орлана-10».

Общие потери врага за сутки составили 49 рашистов и 14 единиц техники, из которых – шесть бронированной, три автомобильной, три единицы ракетно-артиллерийского и противовоздушного вооружения, а также техника тыла.

В районе Молодецкого и Великой Александровки двойным попаданием уничтожены вражеские склады боеприпасов. Отметим, что как сообщали в Генштабе ВСУ, в этих населенных пунктах оккупанты наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В центре Херсона, на площади Свободы, 27 апреля российские оккупанты забросали светошумовыми и газовыми гранатами проукраинских митингующих. Есть раненые и задержанные. Но херсонцы даже сквозь дым и боль скандировали «Херсон – это Украина!». Оккупационные власти хотя и пытались ускорить референдум, но реализация коварного плана все не удается.

Наращивание напряжения создается и на юго-западной границе Украины. Продолжается влияние российской пропагандистской машины на правительство самопровозглашенной ПМР. Совершаются провокации со взрывами и стрельбой, системно организованы информационные вбросы о ракетной атаке, угрозе теракта со стороны Украины.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подводными лодками остается в готовности нанесения ракетных ударов по Украине.