По указанию кремля РПЦ пропагандирует среди россиян геноцид украинцев и службу по контракту, – разведка

Пропагандисты в рясах из русской православной церкви по указанию кремля проповедуют доктрину «русского мира», которая не соответствует православному учению.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Вслед за российской официальной пропагандой служители рпц оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.
По данным ГУР МО Украины, служители рпц получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.
«Военная разведка Украины обнародует сведения о служителях рпц, которые сотрудничают с российскими пропагандистами и оккупационными подразделениями информационно-психологических операций и напоминают, что за преступления против территориальной целостности и населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности», – отметили в ГУР МО.