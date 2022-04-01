По указанию кремля РПЦ пропагандирует среди россиян геноцид украинцев и службу по контракту, – разведка

Пропагандисты в рясах из русской православной церкви по указанию кремля проповедуют доктрину «русского мира», которая не соответствует православному учению.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Вслед за российской официальной пропагандой служители рпц оправдывают российскую агрессию, геноцид украинского народа и призывают своих верующих пополнять ряды российских оккупационных подразделений.

По данным ГУР МО Украины, служители рпц получили четкие указания агитировать родителей и родственников молодых россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.