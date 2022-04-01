«Слуга народа» приостановила членство нардепа Ковалева в партии – его заподозрили в сотрудничестве с оккупантами на Херсонщине

Членство народного депутата Украины Алексея Ковалева в партии «Слуга народа» временно приостановили. Его заподозрили в сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.

Об этом говорится в заявлении главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк и первого заместителя председателя фракции в Верховной Раде Украины Андрея Мотовиловца.

Нардеп Алексей Ковалев, который был избран в избирательном округе 186 (Херсонская область), в данный момент находится на временно захваченной территории. Судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно, говорится в заявлении.

«Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил», – отметили в «СН».

«Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организуют митинги против оккупации в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой».

В партии отметили, что такое поведение Ковальова не только дискредитационное, но и может свидетельствовать об измене интересам украинского общества.

«На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более – с членством во фракции «Слуга народа». Его поведение не только бросает тень на имидж партии, выдвинувшей его кандидатом в народные депутаты, и фракции, в которой он находится. Оно по существу является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников касательно расширение помощи Украины».

В связи с этим было принято решение о приостановлении членства Ковалева в партии «Слуга народа» и обращении в соответствующие органы, которые дадут оценку его действия в соответствии с законодательством.