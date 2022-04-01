«Мы понимаем и слышим: «Держитесь», только один вопрос: «А сколько еще?»: Замкомандира «Азова» рассказал о ситуации в Мариуполе и призвал к деблокаде города

Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламар записал видеообращение, в котором рассказал о актуальной ситуации в окруженном Мариуполе и призвал мировое сообщество к деблокаде города.

Видеообращение опубликовано в Telegram-канале полка «Азов».

Паламар рассказал, что ночью Мариуполь в очередной раз подвергся обстрелу.

«Эта ночь – это просто колоссальное количество фосфорных бомб, 50 авиаударов, ракет, орта и все, что может использовать варвар против человечества. Кто может ответить, почему мы один на один против авиации и кораблей, против артиллерии, которая работает не останавливаясь уже 64 года? Именно так, я не совершил ошибку, потому что в Мариуполе день за год»,- сказал он.

По словам заместителя командира «Азова», для военных слова и поступки – это одно и то же, поэтому бойцам трудно осознать, что «нам обещают, но бездействуют».

«Не действуют, в то время как воин умирает от полученных ранений на поле боя, умирает медленно. Умирает под авиационными ударами в больнице. И мы не можем ему помочь. Я должен набрать номер матери, и сказать: «Нет, он не мучился, он умер быстро». Я не говорю, что нам не помогали, не критикую и не ищу виновных. Я благодарю общество за поддержку. Мы знаем: чем длиннее гарнизон стоит – тем ситуация на фронте легче, тем больше враг тратит ресурсов в этом месте. За это время армия получает необходимое количество вооружения для адекватного ответа русской орде», - добавил он.

«Мы понимаем и слышим «Держитесь». Только один вопрос «А сколько еще?»».

Паламар также рассказал, что бойцы подсчитали приблизительные потери врага в денежном эквиваленте, которые армия россии потратила не на строительство детских садов, больниц, университетов, а вложила в ведение войны в Мариуполе.

«Это колоссальные цифры. Только сейчас по минимальным подсчетам подбитая и уничтоженная вражеская техника общей стоимости 162 миллиона долларов. Реактивное топливо, боеприпасы – 288 миллионов долларов. За раненых и убитых на поле боя в Мариуполе, власти на россии должны выплатить 661 миллион долларов. В общей сложности это 1 111 200 180 долларов США. И это только Мариуполь, я не говорю об Украине в целом»,- подчеркнул он.

По словам военнослужащего, за эти средства могли бы построить 163 школы, 273 детских сада, 12 современных больниц, 32 роддома или 82 аптеки.

Святослав Паламар также обратился к мировому сообществу, политикам, товарищам по службе и просто гражданам Украины.

«Мы призываем к действиям. Армия, сражайтесь. Сражайтесь так, чтобы оккупант не знал пощады. Политики, покажите, на что вы способны. Граждане Украины, стреляйте, берите ножи и режьте, палите, травите, истребляйте мразей. Донецкие и луганские партизаны, вы молодцы. А у мира я бы попросил решительности. Без всяких промедлений, без сомнений сказать честно, что эта война – это не территория. Это – геноцид. Это уничтожение народа, принявшего на себя весь удар», - сказал он.