«Посреди деревни как уеб*м»: Оккупант похвастался подготовкой очередного теракта против местного населения

Захватчики боятся вступать в бой с украинскими защитниками, потому готовят провокации, от которых может пострадать гражданское население.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила СБУ.

– Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въеб*ли в него полтонны тротила, на*башили его полный, нах*й бл*дь, болтами, гайками, ху*йками… Помимо этого, бл*дь, обвешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах, – с восторгом рассказывает захватчик.

Он надеется, что тротил уничтожит все вокруг, и совсем не смущает присутствие в селении мирного населения.