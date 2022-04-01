Суд арестовал жительницу Первомайска, которая в соцсетях пропагандировала «новороссию»

Суд избрал меру пресечения жительнице Первомайска Николаевской области, которая поддерживала вооруженную агрессию РФ. Ее взяли под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Как известно, недавно у женщины, которая поддерживала вооруженную агрессию России и выступала за создание «новороссии», был проведен обыск. По данным следствия, 54-летняя жительница города Первомайск через свои аккаунты в социальных сетях «Facebook», «ТикТок», «Одноклассники» и «ВКонтакте» распространяла материалы, пропагандирующие создание так называемой «новороссии» на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

Кроме того, женщина оказала сопротивление сотруднику СБУ во время проведения следственных действий – обыска, в ходе которого была изъята компьютерная техника с доказательствами ее противоправной деятельности.

По ходатайству окружной прокуратуры подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Первомайского районного отдела полиции при оперативном сопровождении Управления СБУ в Николаевской области.