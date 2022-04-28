Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения в Украину

Бундестаг Германии в четверг, 28 апреля, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине, в том числе тяжелому вооружению.

Это решение поддержали 586 депутатов немецкого парламента поддержали, 100 проголосовали против, а семеро воздержались, передает пресс-службе Бундестага.

Принятию решения предшествовали часовые дебаты. В частности, предложение поддержали партии правящей коалиции и оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Решение опирается на жесткий принцип, что «по Уставу Организации Объединенных Наций Украина имеет неограниченное право на самооборону», заявила лидер парламентской группы Зеленых Бритта Хассельманн.

Она также подчеркнула необходимость «делать все возможное, чтобы выйти из этой безумно закрепленной зависимости от ископаемого топлива» относительно импорта российского газа и нефти.

В то же время, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в «неопределенности и слабости» в вопросе войны в Украине.

«Это не благоразумие, это колебание, это промедление и это робость», - сказал он.

В частности, Мерц раскритиковал предварительное заявление канцлера о том, что поставка тяжелого оружия из Германии может спровоцировать третью мировую войну и назвал такую ​​оценку исторически «неправильной и вводящей в заблуждение», поскольку политика умиротворения в первую очередь создает условия для расширения агрессии.

Лидер партии и парламентской группы AfD Тино Хрупалла предупредил, что дальнейшие поставки оружия Украине все же могут втянуть Германию в войну.

«В интересах Германии и дальше поддерживать хорошие отношения с обеими странами в политическом, экономическом и культурном плане», – сказал Хрупалла.

Напомним, как Германия после долгих переговоров таки разрешила поставку Украине зенитных САУ Gepard.