Первым десяти оккупантам объявили подозрения за зверства в Буче

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28.04.2022 14:43

Разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Зверства в Буче – разоблачены 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирным. Их 64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск из россии путин отметил присвоением почетного звания «гвардейской». Благодарность от президента за «массовый героизм», а на языке цивилизованного мира, за военные преступления – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат», – отметила Венедиктова.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные «звания» подозреваемых следующим оккупантам:

– младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;

– рядовому Григорию Нарышкину;

– рядовому Василию Князеву;

– ефрейтору Семену Мальцеву;

– рядовому Сергею Пескараву;

– рядовому Альберту Раднаеву;

– ефрейтору Михаилу Кашину;

– ефрейтору Андрею Бизяеву;

– ефрейтору Дмитрию Сергиенко;

– сержанту Никите Акимову.

Генпрокурор отметила, что в довольно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении.

Есть доказательства, что эти военнослужащие «первой в мире армии мародеров» грабили местное население, забирая личные вещи и «трофейную» бытовую технику.

«Мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче. Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единый хаб https://warcrimes.gov.ua/или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.

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