Первым десяти оккупантам объявили подозрения за зверства в Буче

Разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.
Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
«Зверства в Буче – разоблачены 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирным. Их 64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск из россии путин отметил присвоением почетного звания «гвардейской». Благодарность от президента за «массовый героизм», а на языке цивилизованного мира, за военные преступления – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат», – отметила Венедиктова.
Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные «звания» подозреваемых следующим оккупантам:
– младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;
– рядовому Григорию Нарышкину;
– рядовому Василию Князеву;
– ефрейтору Семену Мальцеву;
– рядовому Сергею Пескараву;
– рядовому Альберту Раднаеву;
– ефрейтору Михаилу Кашину;
– ефрейтору Андрею Бизяеву;
– ефрейтору Дмитрию Сергиенко;
– сержанту Никите Акимову.
Генпрокурор отметила, что в довольно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении.
Есть доказательства, что эти военнослужащие «первой в мире армии мародеров» грабили местное население, забирая личные вещи и «трофейную» бытовую технику.
«Мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче. Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единый хаб https://warcrimes.gov.ua/или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.