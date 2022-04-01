Первым десяти оккупантам объявили подозрения за зверства в Буче

Разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Зверства в Буче – разоблачены 10 военнослужащих России, причастных к пыткам мирным. Их 64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск из россии путин отметил присвоением почетного звания «гвардейской». Благодарность от президента за «массовый героизм», а на языке цивилизованного мира, за военные преступления – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат», – отметила Венедиктова.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные «звания» подозреваемых следующим оккупантам:

– младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву; – рядовому Григорию Нарышкину; – рядовому Василию Князеву; – ефрейтору Семену Мальцеву; – рядовому Сергею Пескараву; – рядовому Альберту Раднаеву; – ефрейтору Михаилу Кашину; – ефрейтору Андрею Бизяеву; – ефрейтору Дмитрию Сергиенко; – сержанту Никите Акимову.

Генпрокурор отметила, что в довольно короткие сроки следствием установлено, что во время оккупации Бучи они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении.

Есть доказательства, что эти военнослужащие «первой в мире армии мародеров» грабили местное население, забирая личные вещи и «трофейную» бытовую технику.