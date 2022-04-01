На «Азовстали» оккупанты разбомбили полевой госпиталь с операционной

После массированного обстрела оккупантами завода «Азовсталь» обрушились помещения, в том числе операционная, что еще усложняет положение защитников и мирных жителей Мариуполя.

Об этом сообщили в полку «Азов».

«Внимание! Всю ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Среди раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные. Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помощь нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше», – говорится в заявлении.

В полку подчеркнули, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны нападать. Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того гражданские или военные лица (комбатанты). Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации.

«Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие!» – подчеркнули в «Азове».

В полку также показали видео, которое было снято сразу после обстрела. На кадрах видно, как откапывают обрушившихся погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями и оказывающих первую медицинскую помощь пострадавшим.