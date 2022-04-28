Депутату Мариупольского горсовета, которую оккупанты назначили «замглавы администрации», заочно сообщили о подозрении

Депутату Мариупольского городского совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая перешла на сторону оккупантов, заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, депутат городского совета от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Мариуполе, который в настоящее время частично находится под контролем представителей вооруженных сил рф, добровольно дала согласие на сотрудничество с оккупантами.

Женщина согласилась на предложение оккупационных властей рф и заняла должность «замглавы администрации Мариуполя». Подозреваемая пропагандирует деятельность руководителя псевдореспублики «ДНР» и оккупационной администрации города с целью формирования мнения среди населения и мирового сообщества о якобы законности действий захватчиков.

Кроме того, в интервью российским СМИ женщина заявила о личной поддержке проведения 9 мая 2022 года в Мариуполе акции-марша «Бессмертный полк», организованной российскими пропагандистами.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении коллаборанту рф, которого оккупанты объявили «мэром» Мариуполя. Депутат Мариупольского городского совета от «ОПЗЖ» Константин Иващенко добровольно принял сторону российских захватчиков.

Помимо того, сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора. К слову, им оказался бывший муж бывшей «генеральной прокурорки» Крыма Наталии Поклонской, которая была одной из главных фигур во время аннексии Россией Крыма.

Также ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Херсонского городского совета, который налаживал быт оккупантом и сдавал им информацию об украинских защитниках. Задержали его в Николаевской области. Сейчас суд его арестовал.